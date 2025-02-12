Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'nın Bogor kentinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde süvariler karşıladı ve bina girişine kadar eşlik etti. Erdoğan’ı araçtan indiğinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çocuklar selamladı.

Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan’ı sarayın girişinde karşılayarak tören alanına geçti. Burada askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve top atışı gerçekleştirildi.

Törende Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine tanıttı. Ardından iki lider, tören kıtasını denetleyerek bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşıp basına görüntü verdi.

İki lider ortak basın toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şeref defterini imzaladıktan sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına başkanlık edecek, anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, ziyaret kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'nda yer alacak.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan da katıldı.