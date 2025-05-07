Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji faturasını hafifletmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin enerji faturasını hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti. Nihai amaçlarının ise Türkiye’yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı ülke konumuna taşımak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Enerji talebimiz hızla yükselirken, hidrokarbon başta olmak üzere temel enerji kaynaklarımız erimekte, aynı süreçte dünyamız da kirlenmektedir. Tüm ülkeler adımlarını buna göre atmaktadır. Enerji kaynaklarına erişim ile ilgili rekabet kızışırken, enerji arz güvenliğine olan talep de yoğunlaşıyor.

* Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür.

* Avrupa’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızdaki önemini de göstermiştir.

* Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya tırmanan gerilimleri enerjiden bağımsız yorumlayamayız.

"Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz"

* Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz. Her şart altında bu tavrımızı muhafaza edeceğiz.

"Akkuyu santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik"

* Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5., dünyada 11. sırada yer alıyoruz.

"Gözleri var ama görmüyorlar"

* Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dilllendirmiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle tehditle değil burada olduğu gibi eserlerimizle projelerimizle konuşuyoruz.