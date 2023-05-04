Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon her ay azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Giresun'da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sizler ne soğana, ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. Türkiye'ye olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek. 14 Mayıs çok nemli, en az bir komşunuzu, dostunuzu sandığa götürerek oy vermesini sağlamanız lazım.

- İngiltere'den tefeciler 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş, niye bugüne kadar vermediniz? (Kılıçdaroğlu) Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler.

- Çarşıda pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43'e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.

"Temmuzda çalışan ve emeklileri rahatlatacağız"

- Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.