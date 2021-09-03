TÜİK'in bugün açıkladığı ve politika faizini aşan enflasyon sonrası, Cumurbaşkanı Erdoğan'dan da kısa bir değerlendirme geldi.

İyidere - ikizdere yolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor." dedi.

Erdoğan, "Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik" ifadelerine de yer verdi.