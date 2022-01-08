Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor.

Gündemdeki siyasi ve ekonomik konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz.

Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.

Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz.

Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.”