Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz.
- Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.
- Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.
- Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz.
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