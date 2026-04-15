Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada seçimlerin zamanında yapılacağını net ifadelerle dile getirdi.

Gazetecilerin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “seçimler zamanında yapılacak” yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Erdoğan, bu ifadeleri doğruladı. 2028 seçim takviminin işaret edilip edilmediği sorusuna Cumhurbaşkanı, “Aynen öyle…” yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine ise erken seçim ihtimaline kapıyı kapatan Erdoğan, adaylık tartışmalarına da dolaylı şekilde değinerek, “Aynen öyle, aynen öyle zamanında yapılacak” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına net mesaj

Son dönemde kamuoyunda CHP lideri Özgür Özel'in çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen erken seçim iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.