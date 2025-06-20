Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanıldığı belirtildi.