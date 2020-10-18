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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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