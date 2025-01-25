Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de: '78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan hesap sorulacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ESTÜ Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

* 15 ay boyunca Filistinli kardşelerimizi nasıl bırakmadıysak Mübarek Ramazan-i Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

* 13,5 yıl boyunca devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz.

* Türk milleti olarak kardeşliğimizin ve insanlığımızın sınandığı her iki meselede de sağdan soldan gelen tüm baskılara rağmen vicdanlı, onurlu ve ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün Gazze halkı da Suriyeli kardeşlerimiz de Türkiye için Türk milleti için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır.

* Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

* Sizlerden yarın gece Gazzeli, Suriyeli, Türkistanlı, mazlumlar için dua ederken geçtiğimiz günlerde Bolu'daki bir otelde çıkan yangında vefat eden 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyorum. Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da, kadim dostlarımızın da, ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik. Milletçe yüreğimizi dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz.

* Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik.

* Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde.

* Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu. Tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gerekn ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. İlk gündme beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İl kongrelerimizde ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka korumaya çalışıyoruz.

* Böyle bir trejedinin affınıza sığınarak söylüyorum siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.

* Sözleriyle, üsluplarıyla, tavırlarıyla oturdukları koltuğun kendilerine yüklediği mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir.

* Daha cenazeler bile defnedilmeden, kederli ailelerimiz halen matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz.

* Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte milletimizi de rencide eden bu edep, adap dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz.

* Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır.

* Yargının işini zorlaştıracak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.

* Telefon ederek ya da mesaj göndererek acımızı paylaşan dost ve kardeş ülkelerin liderlerine de buradan teşekkür ediyorum.

* Kongrelerimizi yeni bir dönemin başlangıcı adeta bir işaret fişeği olarak görüyoruz. Parti olarak kendimizi yeniliyor, heyecanımızı tazeliyor yol ve dava arkadaşlığımızı bu vesileyle daha da perçinliyoruz.

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