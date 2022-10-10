Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi kampanyası başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısından sonra esnaflara yönelik yeni kredilerden sosyal konut projesine kadar gündemle ilgili konularda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili çarşamba günü önemli bir çağrıda bulunmuştuk. Madem bu konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması çağrısında bulunduk.

CHP Genel Başkanı'nın kendi partisinde başlayan tartışmalar bizlere başörütüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. Biz de anayasal güvenceye alınması teklifinde bulunduk. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içerisine girdiğini göreceğiz.

44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettik. Zirve kapsamında gerçekleitirdiğimiz ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa'nın geleceği refahı ve küresel konuları ele aldık. Paşinyan da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na 7,2 milyon başvuru

İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.

İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Projenin ilk etabındaki konut sayısını 500 bine tamamlayacağımızı zaten söyledik. 2 yıl içinde 250 bin konutu teslim edeceğiz. Bakanlığımız 1 milyon arsa ile ilgili hazırlıkları tamamladı.

Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak.

İlk İşyerim Projesi İllere Göre Arsa Dağılımı

İlk Evim Arsa Projesi İllere Göre Arsa Dağılımı

Esnafa 100 milyar liralık 60 ay vadeli kredi

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık."