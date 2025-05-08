Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Aile Yılı'nın önemine vurgu yapan Erdoğan, evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmadıklarını, evliliğin kolaylaştırılmasını ve teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç kuşkusuz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Vakıflar, tarihimiz, hafızamız ve kimliğimizin korunması açısından önemli bir görev yapıyor. 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

* Son 2 yılda 166 kültür vakıf kültür varlığı restore edildi. Ecdat yadigarı topraklarda 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştı.

* Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı.

“Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz”

* Yuva kuracak gençlerimize desteği ve doğum yardımı ödeme rakamlarını da ciddi oranda artırdık. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Vakıflar, gençlerin yuva kurmasına daha çok destek olmalı.