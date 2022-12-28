Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'de yaş sınırı olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini de belirten Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı da sağlanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasının öne çıkan bölümleri şöyle:

EYT düzenlemesi müjdesiyle karşınızdayız. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun ve kapsamlı çalışma sonrası nihai halini almıştır. Sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık. 1999 yılının eylül ayında atılan adımları ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008'de daha da ileriye taşıdık. Her reform beraberinde yeni tartışmaları getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre yıl ve prim şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan vatandaşların talepleridir. 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşların yanlarında olduğumuzu asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışlarıyla gösteriyoruz. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili beklentileri adımın müjdesiyle kendilerine desteği sergileme yoluna gidiyoruz. Devletin büyük bir fedakarlığı anlamına gelen düzenlemeyle sistemi tartışmalardan arındırıyoruz.

"EYT'de yaş sınırı olmayacak"

Emeklilik için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Düzenlemede herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

"Emekli olup çalışanlar için prim teşviki getiriyoruz"

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini de devreye alıyoruz. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.

Beştepe'de son toplantı

EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Erdoğan yılbaşından önceyi işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT nedir, kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.