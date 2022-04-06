Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekillerine seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"2020 ve 2021 Ramazan aylarını kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan ayında da Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik insani trajedilerle girdik.



İstihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz başarılarla küresel boyuttaki krizden ülkemizi ayırdık. Salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu.

Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorumuz değil

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

2023 seçiminden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız.

Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik.

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu."