Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor.

- Yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar.

- Pandoranın kutusu açıldıktan meydanlarda siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Asıl büyük skandallar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Seçimlerdem bu yana geçen her gün ülkenin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü bize gösteriyor. Bize laf söylemek yerine anket şirketleriyle umut sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

"Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız"

- Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz. Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor. Emlakta da fiyatlar dengelenecek. Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz. Seçim Sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak boynumuzun borcudur. Bizim anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşıp anlayacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan olmayacağız.