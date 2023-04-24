Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir

Geçen hafta Cuma günü İstanbul'da düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısında konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir... ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek" dedi.

Enflasyon TCMB'nin bir buçuk yıl önce faizleri indirmeye başlamasıyla birlikte 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra kısmen gerilese bile yüksek seyrini sürdürüyor.