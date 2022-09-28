Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra daha aşağı inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"- (Referandum) Sayın Zelenskiy 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

- (Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.

- Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız.

- (Türkiye'nin KKTC'nin tanınması talebi) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız.

- (Suriye) ABD ve Rusya'nın Ekim 2019'da vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde bunlara aykırı şekilde halen konuşlu.

- (Kılıçdaroğlu'na) Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette.

- Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz

- 2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.

- Karadeniz doğal gazı devreye girerse işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile de bu noktada bir sıkıntımız yok.

- Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz.

- Faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra daha aşağı inecek, enflasyonu baskılayıp onu da aşağı indirecek.



- Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz.

- Merkez Bankasının gücünü kaybetmesini bekleyenler, kusura bakmasınlar onlar avucunu yalamaya devam edecek.

- "(Borsa ile ilgili iddialar) Konu en ince ayrıntısına kadar incelenecek, en kısa sürede bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

- (Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı) Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz. Derdimiz, meselemiz değil."