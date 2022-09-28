Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra daha aşağı inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarıyla ilgili, "Faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra daha aşağı inecek, enflasyonu baskılayıp onu da aşağı indirecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"- (Referandum) Sayın Zelenskiy 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.
- (Rusya-Ukrayna) Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.
- Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız.
- (Türkiye'nin KKTC'nin tanınması talebi) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gerçekten adil davranırsa bu süreci hızlandırırız.
- (Suriye) ABD ve Rusya'nın Ekim 2019'da vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde bunlara aykırı şekilde halen konuşlu.
- (Kılıçdaroğlu'na) Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette.
- Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz
- 2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.
- Karadeniz doğal gazı devreye girerse işimiz çok daha kolay olacak. Rusya ile de bu noktada bir sıkıntımız yok.
- Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz.
- Faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra daha aşağı inecek, enflasyonu baskılayıp onu da aşağı indirecek.
- Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz.
- Merkez Bankasının gücünü kaybetmesini bekleyenler, kusura bakmasınlar onlar avucunu yalamaya devam edecek.
- "(Borsa ile ilgili iddialar) Konu en ince ayrıntısına kadar incelenecek, en kısa sürede bunu kamuoyuyla paylaşacağız.
- (Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı) Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla zerre kadar ilgilenmiyoruz. Derdimiz, meselemiz değil."