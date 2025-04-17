Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. İkili arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.