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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti. İkili arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ