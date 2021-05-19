Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ takımından çok önemli birini yakaladık, şu an elimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız."

Türkiye aşı uygulamasında dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Elimde belge ile rakam vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 26,5 milyon aşılama yapıldı. Bu önemli bir rakam. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra bu hızla artacak.

Yaş gruplarında da 65 yaş üstünü zaten bitirmiştik, aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile aşılama olayı söz konusu değil ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı yapmış durumda. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik.

Biontech aşısını bol miktarda getirmek isitiyoruz. Dün Rusya'da görüşmeler yapıldı. Acaba ne kadar aşı alabiliriz onun görüşmesi yapıldı. Yerli aşı gelmeden önce bu aşılarla devam etmek istiyoruz. Ölüm sayılarını çok dikkate alıyorum, bunları daha da düşürelim. Bu çalışmaları da kararlı şekilde sürdürüyoruz.

'Rusya, İngiltere ve Almanya ile görüşüyoruz'

Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım.

Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Sultanahmet Meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini.

Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.

Muhalefete Netanyahu tepkisi

Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.

Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor.

40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim.

Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.



Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır.

Petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın

Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın. Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz.

KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.

Yakında FETÖ'den çok önemli birini açıklayacağız

Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz.

Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

İstanbul'da Adalar'dan götürülen atlar

İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde 900'e yakın at telef edilme duruma getirildi. Öyle bir noktaya geldi ki 900'ü aşkın atın nerede olduğu belli değil.

Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli.

Hayvan Hakları konusunda sona geliyoruz. Kısa zaman içerisinde neticeye varacağız, adımı atacağız.

UEFA ve Formula 1 konusunda siyasi karar aldılar

Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi karar aldılar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman ki İngiliz liginde bu noktada finali oynama hakkını kazanınca ibre değişti.