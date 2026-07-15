Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehdidi devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılmak üzere Meclise geldi. Erdoğan’ı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı.

Meclis bahçesinde düzenlenen karşılama programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamladı.

Karşılama töreninin ardından anma etkinliğinin yapıldığı salona geçen Erdoğan, burada katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

• Sayın TBMM Başkanı, siyasi partilerimizin genel başkanları, vekiller, muhterem misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

• 15 Temmuz destanının senei devriyesinde gazi Meclis'te sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Hain darbe teşebbüsünün 10. yılında milli iradeyi müdafaa ederken şehit olan 253 kahramanımızı rahmetle yad ediyorum. Darbecilerin kurşunlarına göğüslerini siper eden gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

"Milletimiz bombalara rağmen darbeye cesaret ile direndi"

• O gece istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, şanlı direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz, bekamız, geleceğimiz uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri şükranla anacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri olarak milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi tebrik ediyor ve minnettarlığımı ifade ediyorum. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda sokaklarda köprülerde nasıl mücadele verdi ise milletin temsilcileri de burada tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaret ile direndi.

• Meclis'imiz demokrasi ve millet iradesine karşı dik durdu. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen gazi meclis 15 Temmuz'da da emperyalizmin maşalarına geçit vermedi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkan milli irade düşmanlarını püskürten üyeleri ile iftihar ediyoruz. Meclis'imizin necip mensuplarının aynı kararlılık ile milli iradeye karşı tehditlere karşı tam dayanışma ile hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

"Fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar"

• Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapılarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar.

• Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır.

• Elebaşının 10 bin km ötede ölü gizli çukura gömülmesi elbette motivasyonunu kırmıştır. Ama tehlike hala devam etmektedir. Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan yapı ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir.

"FETÖ'nün tasfiye sürecini hızlandırdık"

• Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete düşmeyeceğiz. Sevri tekrar diriltip Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getirmeyi amaçladılar. Orada topyekûn bir işgal girişimi vardır. Bu kirli plan bozulmuş ve emperyalist plan çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktı. Dayanışma iklimi başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da gülendi. 15 Temmuz sonrası tedbirler ile FETÖ'nün tasfiye sürecini hızlandırdık. Sınır ötesi operasyonlar ile bölücü örgüt unsurlarına da ağır darbeler indirdik.

• Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin yaralarını sardık. Demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Yönetimde çift başlılığı sonlandırmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. FETÖ tasfiyesi hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecek. Kimsenin şüphesi olmasın FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı "Türkiye Yüzyılı"nın inşası başlamıştır. Önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecek. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.