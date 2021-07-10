Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ile ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.