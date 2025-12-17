Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'in ailesini Külliye'de kabul etti

CumhurbaşkanıErdoğan, Gazze’de İsrail saldırısı sırasında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabul öncesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hind Rajab’ın ailesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir araya geldi. Ardından Bakan Ersoy ve aile fertleri birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul sırasında ailedeki çocuklarla yakından ilgilendi; görüşmede yer alamayan bazı aile fertleriyle ise cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hind Rajab’ın hikâyesinin masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayarak, bu çağrının insanlığın ortak hafızasında yerini korumasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ersoy, Hind Rajab’ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hind Rajab’ın gerçek hikâyesini konu alan “Hind Rajab’ın Sesi” filmi, daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş; bu gösterimde de Hind Rajab’ın aile fertleri yer almıştı.