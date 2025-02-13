Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin toprakları pazarlık konusu yapılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

• Pakistan ile aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için münbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz.

"Hepimize görev düşüyor"

• Potansiyelimizin hayata geçirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor. Bu doğrultuda tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilerek serbest ticaret anlaşmasına doğru evrilmesinin istikrarlı ve dengeli bir ticaret hacmi artışına vesile olacağına inanıyorum.

• Nitekim bu niyetimizi teyit eden ortak bildiri metni bugün Ticaret Bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, taşıma imkanlarımızda çeşitliliği sağlamamız, özellikle karayolu ve demiryolunda ilerleme kaydetmemiz önemlidir.

• İslamabad, Tahran, İstanbul yük treni hattına yeniden işlerlik kazandırılması gibi ortak koridor Çin, Pakistan, Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgemizin menfaatine olacaktır.

"Pakistan ekonomisinin önemli projelere imza atması bekleniyor"

• Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor. Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere tarım, sağlık ve altyapı alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

• Bugün Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörümüzden 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da arttırılmasını temenni ediyorum.

"Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir"

• Suriye'den sonra bir başka olumlu haber de biliyorsunuz 19 Ocak'ta Gazze'den gelmişti. 15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz.

• Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum; Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz.

"Türkiye ve Pakistan barışa en fazla katkıyı yapabilecek iki ülke"

• Türkiye ve Pakistan'ın stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yer aldığını elbette hepimiz biliyoruz. Etrafımızda yaşanan hadiseler dolayısıyla güvenlikten ekonomiye geniş bir alanda ciddi sınavlarla yüzleşiyoruz. Bununla birlikte önümüze çıkan tüm engelleri aşacak tüm zorlukların üstesinden gelecek kudrete, iradeye, azme ve kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahibiz. Türkiye Pakistan el ele, omuz omuza verirse ekonomiden güvenliğe birçok alanda bu coğrafyanın barışına, huzuruna, kalkınmasına en fazla katkıyı yapabilecek iki ülkedir.

• Bunun için hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Zorluklara değil fırsatlara odaklanacağız. Sorunların altında ezilmeyecek çözüm için gayret göstereceğiz. Evlatlarımıza daha mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye ve Pakistan bırakmak için canla başla çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 7'nci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında imzaladığımız belgelerin, bizim bu hedeflere en kısa sürede ulaşmamıza vesile olmasını diliyorum.

• Her birinizin katkılarıyla bilhassa müteahhitlik, belediyecilik, güneş ve rüzgar enerjisi, sağlık turizmi, helal sektörü, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında ticaret ve yatırım iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. İş dünyamızın da karşılıklı yatırımlarında ve faaliyetlerinde desteklenmesi konusunda irademizin tam olduğunu bir defa daha teyit etmek istiyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Berat'ınızı ve inşallah 1 Mart'ta erişeceğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum.

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