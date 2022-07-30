Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Erdoğan, fındık alım fiyatını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.
Türkiye üzerine hesapları olanların hangi hevesler ve hazırlıklar içinde olduklarını biliyoruz.
Hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri kendi vaatleri gibi sahipleniyorlar.
Son 20 yılda Ordu'ya toplamda 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık.
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