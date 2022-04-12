Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Dünya bir süredir salgınların, savaşların yol açtığı olağanüstü dönemler yaşıyor. Sİyasi krizler sebebiyle ortaya çıkan belirisizlikler giderek artıyor.

Salgın döneminde dünya genelinde ortaya çıkan üretim ve tedarik sorunu hala devam etmektedir. Sorunlar, zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden sarsıyor.

Krizi fırsata çevireceğiz

Ukrayna-Rusya savaşı ile devam eden küresel krizi fırsata dönüşterecek adımları da atıyoruz. Türkiye, her iki tarafla da iletişim kurabilen yegane ülkedir. Küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor.

Türkiye, her savaşta iki tarafla da iletişim kurabilen yegane ülkedir. Küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor. İnsanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten bir kesim de var.

Fiyatlardaki balon sönecek

Stoklayan, imha eden, haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz. Fiyatlardaki balonun söneceğini tahmin ediyoruz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz

Gelir artışına yönelik tedbirler yanına gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz. Daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de inşallah geride bırakacağız."

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı açıkladı

BM İklim Değişikliği Konferansına sunduğumuz katkı beyanımızla 2053 vizyonumuzun ilk somut hedefini ilan etmiştik. Bugün de İstanbul'un fethine atfettiğimiz vizyonumuzun 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Avrupa-Asya-Afrika bizim için büyük fırsatlar barındırıyor. 12 milyar ton olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar, 2050'de 95 milyar tona ulaşmış olması bekleniyor. BM bu oranın 2050 yılında yüzde 70'e çıkacağına işaret ediyor.

Lojistik ana planında demiryoluna özel önem vereceğiz

Demiryolu yatırımlarımız ön plana çıkmıştır. Yolcu taşımacılığında demiryolunun payını da artıracağız.

Ulaşıma yönelik talebin 2050 yılında iki katına çıkacağı anlaşılıyor. Ülkemizin ulaştırma alanında son 20 yılda attığı adımların ne kadar önemli ve isabetli olduğu kabul edilecektir. Diğer ülkelerde ortaya çıkacak potansiyelden en yüksek payı almak için yatırımlara hız vermeye başlamıştır. ABD'nin 2 trilyon dolar, Çin 559 milyar dolarlık altyapı planladıkları biliniyor. Türkiye ise 5 ana sektörde yaptığı yatırımla mesafe kat etmiş bir ülkedir.

Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye üretimini 1 trilyon doların üzerinde arttırmayı başarmıştır. Yarısı yeni olmak üzere 18 milyona yakın insanımızın istihdamını sağlayan ekonomik sonuçlar ürettik. Milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Yarına hazırlanırken odak noktamıza insan, veri ve yük hareketliliğini yerleştirdik.

Bu unsurları lojistik, mobilite, dijitalleşme ekseninde ele alarak adımlarımızı atıyoruz. Akıllı otoyolların inşası bu uygulamalardan biridir. Ulaştırma ve lojistik ana planımızı veriye dayalı ortak aklı önemseyen bir anlayışla hazırladık.

Emisyon salınımı azaltma hedefli çevreci ve akıllı ulaşım sistemlerin öne çıktığı senaryolar geliştirdik. Demiryolu yatırımlarımız artık ön plana çıkmıştır. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızı önemli ölçüde yeniden canlandırmıştık. Mevcutları yenilediğimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 10 bin 959 km.den 13 bin 22 km.'ye çıkardık. Hedefimiz 28 bin 590 kilometreye taşımaktır.

Firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca ücret ve primleri ödenecek

Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak

Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız.

Çiftçilere hazine arazilerini kiralama hakkı

2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz."