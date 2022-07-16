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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararları görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük rahatlama temin edeceklerini belirtti.

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