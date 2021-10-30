Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti.



Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Braghi'yle görüşmesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile de görüştü.