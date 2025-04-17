Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'GAP projeleriyle Türk ekonomisi şaha kalkacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile gerçekleşen "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunucağını ifade eden Erdoğan, GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacağı söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Terörsüz Türkiye hedefi için ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz.

* Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır.

* Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

* Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz.

"GAP projesiyle Türk ekonomisi şaha kalkacak"

* Diyarbakırlı ve Batmanlı kardeşlerim Güneydoğu Anadolu Projesi kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir.

* GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşaallah şaha kalkacak.

* GAP toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak.

* Silvan Barajı ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı yapacaktır.

* (Silvan Sulama Tüneli) Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir.

* Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan bir iktidar, diğer tarafta yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık bataklığında debelenen yapı var.