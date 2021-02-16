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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor."

Erdoğan, "Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız." dedi.

 

 

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