Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de görev gücünde yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Gazze’de uzun süredir devam eden kan dökülmesini durdurmak için yapılan çabaların sonuç verdiğini belirterek, “Bugün imzalar atıldı. Anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz huzuru, barışı ve güvenliği en fazla hak eden millettir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ateşkesin ardından önceliğin insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması olduğunu vurgulayarak, “Rehine ve mahkum takasları ile İsrail’in saldırılarının derhal sonlandırılması hayati önem taşıyor. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an önce gelmesidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ateşkesin sahadaki uygulanışını denetleyecek görev gücünde Türkiye’nin de yer alacağını açıklayarak, “Anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz” dedi.

"İmar faaliyetlerine destek olacağız"

Cumhurbaşkanı, Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacaklarının da altını çizdi.