Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de insanlık suçu işleniyor, önceliğimiz ateşkes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde İsrail'in Gazze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önceliklerinin ateşkes olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle: "Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. (İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. (İsrail-Filistin) Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz."

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