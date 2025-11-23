Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki ateşkes tüm dünya için kritik öneme sahip
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin “Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zekâ” oturumunda konuştu. Zirvenin son gününde yaptığı değerlendirmelerde Gazze’deki insani krize dikkat çeken Erdoğan, ateşkesin küresel önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg’daki G20 Liderler Zirvesi’nde Gazze’de sağlanan ateşkesin küresel barış açısından hayati olduğunu söyledi.
Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıların yıkıcı etkisine değinerek,
“Gazze’de sağlanan ateşkes tüm dünya için önemlidir. İsrail’in Gazze’de açtığı yıkım, bölgeyi en az 70 yıl geriye götürmüştür” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, Gazze’deki insani tahribatın boyutlarının yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde sonuçlar doğurduğunu belirterek uluslararası toplumun ateşkes sürecine daha güçlü destek vermesi gerektiğini dile getirdi.