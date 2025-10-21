Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesin muhafazası kritik önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İki devletli çözüm mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze'de güçlükle sağlanan ateşkesin korunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün zorunlu olduğunu belirterek bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını söyledi.

Erdoğan ayrıca, Suriye halkının geleceğinin yeniden inşasında kardeş Arap ülkeleriyle işbirliği içinde hareket etmek istediklerini ifade etti.