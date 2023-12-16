Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulundu. Gazze'deki zulme değinen Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki bir erozyon yaşanıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev, dava sahibi, dert sahibi müesseselerimize düşüyor. Eskiden çocuklara ilmihal yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kurallar öğretilirdi. Bir kişi sabah nasıl kalkacak, yemeğe nasıl oturacak, nasıl giyinecek, büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacak, velhasıl nasıl yaşayacak bunun çerçevesi zihnine nakşedilirdi. 1947'deki Filistin'i düşünün. Nasıl sömürdüler. Dünya siyonizmi, Filistin'de yaşananları nasıl bu sınırları belirlediyse, şu an itibarıyla bunu daha da ileri götürmenin gayreti içindeler. Ülkemizdeki darbeleri, bizim çocuklar başardı cümlesiyle kendi yöneticilerine işaret ettikleri gerçek işte budur. Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizi 3 çeyrek asırdır içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmayı başardık. Türkiye artık demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir. Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe ümitlerini bize bağlamış kardeşlerimizin de özgüvenleri arttı. Geçmişe göre çok daha farklı çok daha olumlu bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı medeniyetimize uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin başına koymak mecburiyetindeyiz."