Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelirleri yılbaşında ciddi şekilde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Altındağ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında konuştu.



Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Mersin'de İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Bu iki kadın terörist kendilerini patlatıyor. Nasıl bir beyin yıkadınız ki batıl davanız için kendilerini feda ettiler.

Artık yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.

Sosyal konut projesinin nasıl memnuniyetle karşılandığını gördük. Sosyal desteklerde önceliğimiz ihtiyaç ve hak temelli anlayışla kuşatıcı bir sistem kurmak.

Bu sistemin en somut uyulamalarından biri de 'Türkiye Aile Destek Programı'dır. Bu programın bütçesin 40 milyar liraya çıkardık.

Yaklaşık 2 buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki 10 haneden birini kapsayacak. Sosyal devletin gereği olarak bu adımları hizmete geçiriyoruz.

Her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak."