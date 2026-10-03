Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Türkiye’nin geleceği emin ellerdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde vatandaşlara hitap etti. Türkiye’nin teknoloji alanında geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ürünlerini sergileyen ve hayallerini gerçeğe dönüştüren gençleri tebrik etti.

Gençlerin Türkiye’nin geleceğinde önemli rol üstleneceğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, TEKNOFEST gençliğini “milletin yüz akı ve göz bebeği” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmekte. İhmali, suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız.

"Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir"

Sevgili genç kardeşlerim akılla emeğin zekayla bilgiyi buluşturan bir TEKNOFEST'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST kuşağının izini mührünü taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu milletin göz bebeğidir. Böylesine bilgili ahlaklı cesur ve öz güvenli gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin.

"Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı"

TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

TEKNOFEST'e 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu

Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. 81 ilin yanında 97 ülkeden katılıcılar da aramızda.

"Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız"

Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Şunu da asla akılınızdan çıkartmayın. Sizi durdurmak, yavaşlatmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden kızıl elma hedefinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.