Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında buluşmaya dair videoya da yer verdi. Videoda, gençlerin yüzlerindeki gülücüğün kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "Herhalde müjdeler veriyorsunuz değil mi?" diye sordu.

Videoda, CHP'li dedesini AK Partili olmaya ikna eden gencin yanı sıra soru soran, gündeme dair yorum yapan ve heyecanla kurduğu cümlelerin tebessüm oluşturduğu bazı gençler de yer aldı.

"28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız"

Ayrıca, genç bir kızın, vefat eden dedesinin koleksiyonundaki, üzerinde 1981 yılında kapatılan Milli Selamet Partisi amblemi bulunan çay bardağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği görüldü.

Kahramanmaraşlı depremzede bir kızın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yapılan hakaretlerin ve oy için bölgede bulunanların kendisini üzdüğünü söylediği anlar da videoda yer aldı.

"28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı görselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." ifadesini kullandığı görüldü.