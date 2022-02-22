Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine ziyaretini iptal ederek yurda döneceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.
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