Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glasgow planını iptal etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye geri döndü.
Reuters
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri döndü.
Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almazken, Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; Erdoğan planlanmayan dönüşü protokol sorunları nedeniyle yaptı.