Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor.

-Makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir.

Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız

-Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hakkını çiğnemesine müsaade etmeyiz.

-Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca kan kusturdu.

-Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle, kamuda verimliliği artırdık. Bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk.

-Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak millet iradesi önündeki engelleri kaldırdık. Temsilde adaleti, yönetimde istikarı hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.