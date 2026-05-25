Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü toplumun temeli güçlü ailedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."