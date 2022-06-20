  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Herzog’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Recep tayyip erdoğan Haberleri

Herzog’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Cumhurbaşkanı’ndan asgari ücret artışına yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Haberleri

Cumhurbaşkanı’ndan asgari ücret artışına yeşil ışık
Bu konularda ilginizi çekebilir
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı