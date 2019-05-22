Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi

22 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz. Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor." dedi.

"Adalet teşkilatımız ağır saldırılara maruz kaldı"

Yargı kurumlarının bir dönem saldırılara uğradığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik."

"En güzel dersi yargımız verecek"

"Bir Genel Başkan dün grup toplantısında yargı mensuplarıyla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. Siyaseti, ülkeye ve millete hizmet aracı değil de marjinal çevrelere yaranma, ideolojik saplantılarını hayata geçirme, kuru gürültüyle üste çıkma vasıtası olarak görenlere en güzel dersi yine yargımızın vereceğine inanıyorum."

Erdoğan, "Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz."

Yargı bağımsızlığına dikkati çeken Erdoğan, "Hiçbir yargı kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dahildir." diye konuştu.

Erdoğan, "Şunu bilelim ki bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından da binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir." dedi.

"Gayretleri sizi asla korkutmasın"

Yargı mensuplarına seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlere bu hakaretleri yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır ve önlerine de bu gelecektir. İşte o zaman yapılan densizlikler sizin adaletle hükmetmenize engel olmasın. Korkular, korkutma gayretleri sizi asla korkutmasın."

Kaynak: AA