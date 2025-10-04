Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze’deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Gazze’de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz”

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki insani krizin sona ermesi için aktif diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirterek,

“Gazze’de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta New York ve Washington’da temaslarda bulunduğunu, BM Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşanan acıları dünyanın gündemine taşıdıklarını hatırlattı.

“Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi”

Erdoğan, Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde Gazze konusunun ana gündem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dün akşam Trump’la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze’ydi. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Hamas’ın Trump’ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail saldırılarını derhal sonlandırmalı.”

“Küresel Sumud Filosu’nun umut yolcularını ülkemize getiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerin Türkiye’ye getirildiğini de belirtti:

“Küresel Sumud Filosu’nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Sadece Türkiye’den gidenler değil, Malezya gibi ülkelerden de Sumud yolcuları gelen kafilenin içinde. Uçak 1 saat içinde İstanbul’a inmiş olacak.”

Kentsel dönüşüm ve sosyal konut vurgusu

Konuşmasında İstanbul’un deprem gerçeğine de dikkat çeken Erdoğan, Sultanbeyli’de kentsel dönüşüm projelerinin hızlandığını ifade etti:

“Depreme dayanıklı binaların ne kadar önemli olduğunu 6 Şubat felaketinde gördük. Sultanbeyli’de dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci daha da hızlandıracağız.”

Cumhurbaşkanı ayrıca, TOKİ’nin 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastığını ve ilk kez kiralık sosyal konut projesinin başlatıldığını açıkladı.