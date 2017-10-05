Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahası ve sınırlar kapatılacak

05 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği toplantıda, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlara değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyun, Türkiye'yi kuşatma hareketidir. Tek parçayken bile huzuru bulamamış bu ülkelerin şimdi paramparça halde daha iyi olacağını söylemek mantıklı değildir.

Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin veremeyiz. Hava sahaları da kapatılacak, sınırlar da kapatılacak. Memurunun maaşını ödeyemiyorsun, ne yapacaksın? Referandumun hukuk bakımından kıymeti yok"