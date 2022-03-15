Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.



Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını önleme çabalarını artırdığını belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'ya gideceğini ardından da Ukrayna'ya geçeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Hazine destekli kredilerin üst limitinin yükseltildiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:



"Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.



Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız ve kendisini burada misafir edeceğiz.

Parlamenter sistem eleştirisi

Tek söyledikleri herşeyi, eskiye döndürecekler. Geçtiğimiz yıl anayasa tartışması açmış, muhalefetten kendi tekliflerini getirmelerini istemiştik. Geçen süreçte önümüze birşey koymadılar.

Yurt dışında hazırlanmış bir raporu kendileri hazırlamış gibi kamuoyuna koymuşlardı. Bu işten akıllarda kalan tek şey, dışardan ithal sistem değil koridordaki sıra kavgası.

Rusya-Ukrayna savaşı

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört yanındaki 75 farklı ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Forum boyunca diplomasiyi yeniden kurgulamak, üç liderler oturumu, 27 panel, dört söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısıyla taraflar arasında 200 görüşme gerçekleştirildi.

En çok ses getiren bölümü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı toplantıdır. Her ne kadar somut bir netice ile sonuçlanmamış olsa da diplomasi açısından önemlidir.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser, savunma sanayi başta olmak üzere; üretim gücü geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Hazine faiz destekli kredilerde düzenleme

Çiftçilerimiz için 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.

Güneş enerjisi için çiftçilerimize destek vereceğiz. Sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin payını hızla artıracağız.

Hazine destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini hızlandırıyoruz."