Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 85 milyonu bu güvenli şemsiye altına almak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Marmara Depremi'nde yıkılan yerleri ayağa kaldırdık.

Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almak.

Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştu.

TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık.

Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık.

Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar 4 bin 941'e çıkarıyoruz.

CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu?

Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız."