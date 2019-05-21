Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız

21 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Meclisin Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni tüm milletvekillerine verdiği iftar programına katıldı.

Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçtiğini, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır.

Hepimizin de yapması gerken iş ezanımızın, bayrağımızın, vatanımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır. O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir."

Büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet etmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarına dikkati çeken Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının her anının bu anlayışla geçtiğini belirtti. Erdoğan, özellikle son 17 yıldır, önce milletvekili ve başbakan olarak, ardından cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktüğü ve mücadele verdiğini belirterek, "Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programının ardından TBMM Başkanı Şentop'un makamına geçti. Erdoğan, ziyaretinin ardından Meclisten ayrıldı.

Kaynak: AA