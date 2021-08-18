Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında açıklamalar yapıyor.

Erdoğan, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasından sonra ilgili kurumların Taliban'la görüştüğünü bilerterek, "Ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi dana önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı muhafaza ediyoruz" dedi.



Taliban'la Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Erdoğan, Taliban'ın açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Bazı ülkeler terör ve göç bize gelmezse sorun yok diye bakıyorlar, Afganistan bizim için kardeş bir ülke. Afgan halkının İstiklal Savaşımıza verdiği desteği unutmamız mümkün değildir.

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

Ülkemizin çıkarları noktasında her türlü işbirliğine hazırız

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı muhafaza ediyoruz.

Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız.

Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.

Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin elini güçlendirecek

Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı dış politika açısından çok daha hassastır. Umarım bundan sonra da bu hassasiyet devam edecektir. Zira bir çok yerde bu hassasiyeti görüyoruz.

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz.

Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek."

Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili sahada yeni gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamid Karzia Havalimanı'nın güvenliğinini sağlanmasıyla ilgili olarak ise "Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Biden görüşmesiyle ilgili iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van illerinin İran sınırının tamamen duvarla örüleceğini söyledi. Erdoğan, "Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı." dedi.

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile Afgan göçmenlerin Türkiye'ye kabulü konusunda anlaştığı şeklindeki iddialarla ilişkin "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok." diye konuştu.