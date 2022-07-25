Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtladı.



Erdoğan, Rusya'nın Odessa Limanı saldırısıyla ilgili ise, "Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerinin olduğunu hatırlatarak, "Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler." diye konuştu.



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